La pellicola del regista e sceneggiatore francese Quentin Dupieux debutterà il 14 maggio nella sezione Fuori Concorso della 77ª edizione della kermesse cinematografica

Il film The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux aprirà la 77ª edizione del Festival di Cannes martedì 14 maggio. La surreale commedia in quattro atti sarà presentata sulla Croisette in anteprima mondiale nella Selezione Ufficiale Fuori Concorso. La pellicola, definita una “mise en abyme” (una tecnica narrativa basata sulla collocazione di una storia nella storia) sulla recitazione, racconta la storia di Florence, che vuole presentare David, l’uomo di cui è follemente innamorata, a suo padre Guillaume. David, però, non è attratto da Florence e vuole gettarla tra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si incontrano in un ristorante sperduto nel bel mezzo del nulla. Il prestigioso cast schiera Léa Seydoux, Louis Garrel e Vincent Lindon, entrati per la prima volta nell’universo di Dupieux, e Raphaël Quenard, invece ritornato per la quarta volta dopo Mandibules – Due uomini e una mosca, Fumare fa tossire e Yannick.

L'ASSURDO UNIVERSO DI QUENTIN DUPIEUX Il regista e sceneggiatore francese Quentin Dupieux, definito dallo stesso Festival di Cannes un artista "audace e imprevedibile" che "abbraccia la libertà", è uno dei cineasti più prolifici della Francia, con ben 13 lungometraggi in 17 anni e una concezione dell'assurdo come "genere a sé stante". Nel 2023 il regista, già autore tra le altre della commedia horror Rubber, della commedia mistery Wrong e della commedia nera Doppia pelle, aveva girato due film, Daaaaaalí, presentato Fuori Concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e Yannick, un grande successo al botteghino francese. Ora l'anteprima di The Second Act segnerà il debutto di Dupieux nella sezione Fuori Concorso del Festival di Cannes, kermesse nella quale nel 2022 aveva presentato nella sezione Proiezioni di Mezzanotte la commedia fantastica Fumare fa tossire. Sul red carpet del film d'apertura non mancheranno le stelle del cinema contemporaneo francese che già compongono la costellazione del regista, come Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Jean Dujardin, Adéle Exarchopoulos, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Gilles Lellouche, Edouard Baer e Pio Marmaï.