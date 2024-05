Festival di Cannes, l'arrivo della giuria: da Favino a Gerwig. FOTO

12/12 ©Getty

È arrivato sulla Croisette anche il regista giapponese Kore-eda Hirokazu, vincitore della Palma d'Oro per Un affare di famiglia nel 2018 e del Premio della Giuria per Father and Son nel 2013. Aprirà la 77ª edizione del Festival di Cannes la surreale commedia The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux, che sarà presentata Fuori Concorso

Cannes userà AI per la sicurezza del Festival