Festival di Cannes, tutto sul film I Dannati di Roberto Minervini

I film da vedere in streaming a maggio 2024

Commedie, thriller, epopee fantascientifiche: maggio è un film ricchissimo, per quanto riguarda i film in streaming. Dal ritorno di Johnny Depp e Jennifer Lopez all'esordio alla regia di Michele Riondino, fino all'attesissimo 'The Idea of You', ecco i titoli da non perdersi

Palazzina Laf - Sky Cinema Due. Arriva l’1 maggio il debutto alla regia di Michele Riondino. All’ILVA è appena avvenuta l’ennesima morte sul lavoro. Quando un dirigente recluta l'operaio Caterino per scoprire ciò che succede in fabbrica, l'uomo accetta. In cambio chiede di essere mandato alla Palazzina Laf, credendola un luogo di privilegio. In realtà è un edificio in disuso per dipendenti qualificati considerati “scomodi”, in attesa che si licenzino o che accettino un demansionamento

Blackberry - Sky Cinema Due. Arriva il 2 maggio il biopic sulla nascita e il declino del primo smartphone. Sul finire degli anni Novanta, l’ingegnere Mike Lazaridis e il suo team unirono le forze con Jim Balsillie, un uomo d’affari senza scrupoli, per dar vita a un cellulare con tastiera che poteva navigare in Internet e gestire le mail. L’ascesa fu fulminea, ma altrettanto rapido fu il declino, complice il deterioramento del rapporto tra i co-fondatori