Un altro look di grande effetto per Vicky Krieps che conclude così, in un dress di velluto Chanel della stagione 2019 il suo Festival, perfetto sotto il profilo dello stile. Tutti i look della giurata di Un Certain Regard sono stati messi insieme e curati da Jonathan Huguet che è anche lo stylist di Isabelle Huppert, una delle dive con più stile sul tappeto rosso e fuori. Voto: 9