Anora, il capolavoro di Sean Baker con Mikey Madison torna al cinema

Fra stile entusiasmante, intrattenimento puro ed emozioni genuine, Anora è una variazione molto particolare sul tema di Cenerentola: una storia che poteva arrivare solamente da un regista come Sean Baker. Ambientato nel 2018, il film segue l’odissea folle della sua omonima protagonista, una giovane lavoratrice del sesso, che vede la sua quotidianità da ballerina per locali erotici travolta dall’impeto e dai soldi infiniti del figlio di un oligarca russo. La storia prende un andamento imprevisto, capace di accompagnare lo spettatore in luoghi che sembrano privi di qualsiasi coerenza, da un lussuoso club per soli uomini a Manhattan a un gigantesco complesso sul mare di Brooklyn, fino alle luci e alle meraviglie di Las Vegas. Proprio quando il film sembra assestarsi sui ritmi della storia romantica, cambia registro per trasformarsi in un’energica e divertente carambola di inseguimenti fra le strade di Brighton Beach, Coney Island e Manhattan. Verso la fine, i toni cambiano ancora una volta, arrivando a una conclusione sfumata e toccante con la protagonista che si ritrova al punto di partenza che credeva di essersi lasciata alle spalle

La nascita del film

Le origini di Anora risiedono nella collaborazione di lungo corso fra Baker e l’attore Karren Karagulian, che lavora con il regista sin dal suo debutto cinematografico con Four Letter Words (2000). Baker sa che Karagulian è sposato con una donna russo-americana originaria di Brooklyn, e quello è stato il punto di partenza per la storia di Anora. “Era da un po' che volevo trovare una storia per Karren Karagulian,” afferma Baker. “Sapevo di voler raccontare la comunità russofona dell’area di Brighton Beach e Coney Island, a cui Karren è molto legato. Così è nata questa storia che abbiamo sviluppato nel corso di un anno.” Scritto e Diretto da SEAN BAKER Prodotto da ALEX COCO, SAMANTHA QUAN, SEAN BAKER Produttori Esecutivi KEN MEYER, CLAY PECORIN, GLEN BASNER, ALISON COHEN, MILAN POPELKA Direttore della Fotografia DREW DANIELS Scenografo STEPHEN PHELPS Montatore SEAN BAKER Costumi JOCELYN PIERCE Cast MIKEY MADISON, MARK EYDELSHTEYN, YURA BORISOV, KARREN KARAGULIAN, VACHE TOVMASYAN Al centro dell’opera doveva esserci l’arrivo imprevisto del personaggio di Karagulian, Toros, che si muove per ordini del suo boss, un potente oligarca russo. L’operazione prende una piega spettacolare e caotica che mette in difficoltà Toros e i suoi sicari. Come spiega Baker, “Sapevo di voler inserire l’invasione degli spazi nel cuore del film, così la sceneggiatura è stata costruita ruotando attorno a questi elementi. Il lavoro vero è stato capire come arrivarci e poi come risolverla.” Qui arriva Ani, diminutivo di Anora. Baker ha concepito il personaggio nelle vesti di una ballerina e lavoratrice del sesso russo-americana di Brighton Beach che di impulso sposa il figlio di un oligarca, Ivan. Le cose si complicano per i due sposini quando i genitori di Ivan, in Russia, vengono a conoscenza del matrimonio e decidono di intervenire sulle scelte del figlio. Innanzitutto, Toros ha dispiegato il suo amico e socio Garnick e un russo di nome Igor per controllare i movimenti della coppia. Questo piano salta quando Ivan scappa e Ani si dimostra molto decisa nel respingere la minaccia di annullamento. Con i genitori di Ivan in viaggio, Ani è costretta a unirsi a Toros, Garnick e Igor in una missione di un’intera notte per recuperare il marito fuggitivo, aggrappandosi con tutte le proprie energie alla prospettiva di una nuova vita. Il Casting di “A