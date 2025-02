Constantine, per Keanu Reeves il sequel è più vicino

Cinema

Nato a Beirut (Libano) il 2 settembre 1964, l’attore canadese ha raggiunto la popolarità con i ruoli di Neo nella saga di 'Matrix', diretta da Andy e Larry Wachowski, e di John Wick nell’omonima tetralogia diretta da Chad Stahelski. Tra le sue interpretazioni più note spiccano l’agente Jack Travern in 'Speed', il gigolò Scott Favor nel dramma 'Belli e dannati' e il principe Siddartha in 'Piccolo Buddha'. Ecco alcune delle citazioni più celebri tratte dalle pellicole che lo hanno visto protagonista

