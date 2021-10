Gomorra - Stagione finale approda su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 19 novembre . Nell'attesa di scoprire cosa accadrà, ripercorriamo la storia di Genny Savastano , interpretato da Salvatore Esposito: guarda il video

(@BassoFabrizio) Genny Savastano è diventato un latitante. L'abbiamo lasciato così, uno dei personaggi più potenti e dinamici di Gomorra - La Serie , al termine della quarta stagione ( LEGGI COSA È SUCCESSO FINORA ). Genny, che aveva lasciato Secondigliano e il controllo dello spaccio nel vano tentativo di crearsi un business e una reputazione puliti, è stato costretto a tornare sui suoi passi, e ora ha la giustizia alle calcagna. Ripartirà da qui Gomorra - Stagione finale, quinta e ultima stagione della serie Sky Original, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 19 novembre. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà, quale sarà l'epilogo di questa appassionante saga, ripercorriamo la storia di Genny Savastano , interpretato da Salvatore Esposito ( LE SUE SCENE PREFERITE. VIDEO ) .

Genny nel frattempo ha sepolto il padre, è diventato papà di Pietro, ha fatto la guerra e stretto alleanze con Scianèl (Cristina Donadio), ha ucciso con le sue mani l'amico Ciro, ha sposato Azzura (Ivana Lotito), figura femminile inizialmente marginale cresciuta fino a imporsi per carattere e idee chiare, oltre che per una bellezza che conquista lentamente. Sotto molti punti di vista ricorda la mamma di Genny, l'indimenticata Donna Imma (Maria Pia Calzone), una donna autoritaria e protettiva, con l'occhio vigile e il cuore aperto e, seppure non in toto, puro. Caduta per una vendetta, da quel giorno la vita di genny è cambiata. Ha dovuto avvicinarsi all'autoritario padre, che all'epoca guardava con benevolenza più il suo luogotenente Ciro che la carne della sua carne.

Per Azzurra e Pietro, Genny ha provato a cambiare vita, a reinventarsi imprenditore, a realizzare un secondo aeroporto per Napoli, si è messo in società con un socio rivelatosi poi inaffidabile, ha subito una truffa ma ha recuperato quell'oro rubato e chi ci ha provato non ne è uscito bene. E alla fine ha deciso di riprendersi il feudo di Secondigliano che aveva ceduto a Patrizia (Cristiana Dell'Anna), una delle figure più ambigue, controverse e affascinanti della serie. Perché è entrata nel meccanismo come ombra di Don Pietro in un periodo in cui doveva stare nascosto e poi, scena dopo scena, lei che dal male voleva stare lontana si è trovata a esserne un ingranaggio dei più ambigui. E che alla fine ha perso fatalmente la fiducia di Genny, che nell'ultimo episodio della quarta stagione l'ha uccisa.