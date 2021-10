Hawkeye, nuovo poster e nuova clip per la serie Marvel

Disney ha pubblicato una nuova locandina e un video di 18 secondi per promuovere la serie in streaming dal 24 novembre Condividi:

Manca meno di un mese al 24 novembre, data segnata in rosso per i fan Marvel dal momento è quella in cui il primo episodio di Hawkeye andrà in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick). GUARDA IL TRAILER

Il poster ispirato al fumetto di Matt Fraction leggi anche Hawkeye, pubblicata una nuova clip della prossima serie tv Marvel Disney ha pubblicato il poster ufficiale della serie che racconterà le avventure di Occhio di Falco e della sua pupilla Kate Bishop, riportando in scena nel ruolo di Clint Barton un volto ormai consolidato del MCU come quello di Jeremy Renner e introducendo per la prima volta una nuova eroina interpretata da Hailee Steinfeld. Entrambi appaiono nel poster ufficiale, insieme al cane Lucky con una grafica che riprende e omaggia quella della cover del primo numero di Occhio di Falco – Vita normale, la serie a fumetti di Matt Fraction e David Aja a cui la serie tv è parzialmente (ma fortemente) ispirata.

©Marvel

L'ALLENAMENTO DI HAILEE STEINFELD approfondimento Hawkeye, il nuovo trailer dedicato alla serie televisiva in arrivo Hailee Steinfeld ha raccontato a Empire la sua preparazione per il ruolo. Una preparazione fisica e tecnica, che l’ha portata ad allenarsi a lungo nel tiro con l’arco, fino a diventare una discreta arciera. “Le mie doti ora sono piuttosto buone – ha detto l’attrice che esordì a 14 anni nel film dei fratelli Coen Il Grinta – Kate è una autodidatta e per me era importante farcela da sola, essere pronta per il momento in cui avremmo cominciato a girare”. E ancora: “Kate vuole fare del bene, desidera ardentemente seguire i passi di Occhio di Falco. Lo ha idolatrato da sempre e ora si ritrova in questa avventura accanto a lui”. Marvel ha rilasciato anche una nuova breve clip di 18 secondi, piena di azione e adrenalina. Potete vederla nel tweet qui sotto.