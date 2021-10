Vita da Carlo, trailer ufficiale e data uscita della serie di Verdone

Manca poco al debutto di “Vita da Carlo” per il pubblico da casa. Lo show con protagonista Carlo Verdone nei panni di se stesso sta per arrivare in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 5 novembre . La serie, composta da dieci puntate, sarà anche visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Sui canali ufficiali della piattaforma è arrivato anche il trailer ufficiale.

La trama: la turbolenta quotidianità di Verdone

Un minuto di trailer che anticipa il tono di questo prodotto inedito, una vera chicca per gli amanti di Carlo Verdone e del cinema italiano. Dalle scene è chiaro il tono da commedia che i fan dell'autore di “Un sacco bello” riconosceranno senz'altro, vista l'abitudine da parte del regista e interprete a mostrarsi così com'è davanti alla macchina da presa. “Vita da Carlo”, arriva come una sfida per Carlo Verdone, un inedito progetto per il piccolo schermo da parte del suo protagonista che lavora per il cinema da oltre quarant'anni. Autore e attore prolifico e molto apprezzato, Verdone ha dimostrato con questo prodotto di saper cogliere lo spirito del tempo prestando il suo bagaglio di comicità al colosso di streaming, pronto a conquistare una nuova fetta di mercato e di pubblico.

In “Vita da Carlo”, come è evidente dalla breve anticipazione, Verdone racconta la sua quotidianità, fatta di impegni professionali, vicende di famiglia e popolarità, una costante per l'autore romano noto per la gentilezza e la generosità con cui si concede da sempre ai fan.

Un nuovo argomento di discussione si affaccia nelle vivaci giornate del regista: alcuni amici gli propongono la sua candidatura a sindaco della Capitale, lui che è decisamente un simbolo della città di Roma. Alla sua riluttanza, si aggiungono i contrasti con parenti, colleghi e amici, a proposito dei suoi nuovi progetti sul set: Verdone ritiene sia giunto il momento di presentare al pubblico un film dalle atmosfere più malinconiche mentre tutti gli consigliano di restare sulla sua strada, fatta di comicità e film corali.