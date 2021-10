'Vita da Carlo', l'intervista alla Festa del cinema di Roma. VIDEO

"Io ero molto incerto, però era un'opportunità nuova. Era intrigante percorrere un sentiero nuovo”. Così Carlo Verdone (GUARDA LA PUNTATA DI STORIES), nella sua Roma, alla Festa del Cinema (LO SPECIALE), ha presentato Vita da Carlo (GUARDA IL TEASER), la serie tv che sarà trasmessa a partire dal 5 novembre su Amazon Prime Video e sarà visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick. “Sono partito con i 35 millimetri di 'Un sacco bello' e sono arrivato a questa serie, decenni di carriera... e ho detto 'proviamoci'”. Potete vedere il servizio realizzato dall’inviata di Sky TG24 Denise Negri nel video in alto su questa pagina.

"Un lavoro spaventoso"

Quello che ha portato alla serie, ha raccontato Verdone, è stato “un lavoro spaventoso, tanto che mi sono dovuto avvalere dell'aiuto di Arnaldo Catinari al quale dico grazie". Le prime 4 puntate sono state proiettate in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’attore e regista prosegue: "Mi sono detto vediamo se riesco ad avere piu' libertà rispetto a un film che è più difficile perché deve accadere tutto in un'ora e 50 minuti. Qui no, è tutto più dilatato e ci puoi arrivare piano piano".

"Il 35-40% è vero"

Vita da Carlo, ha spiegato Verdone, “è una serie dove il 35-40% di quanto raccontato è vero. C'è molto della mia vita privata e questo ha fatto sì che recitassi in maniera più leggera e intima, con grande naturalezza e serenità". Sono 10 puntate in tutto, "scritte in due mesi. Eravamo molto in forma e motivati". E potrebbe non finire qui: "Siamo anche pronti, se dovesse andare bene come ci auguriamo, per una seconda stagione". In conferenza stampa sul palco insieme a Verdone ci sono anche il co-regista Catinari e gli attori Max Tortora, Monica Guerritore e Anita Caprioli.