Succession 3, il trailer: la famiglia Roy è in guerra

Conto alla rovescia per il prossimo autunno per i nuovi episodi di “Succession”: l'attesissima terza stagione è pronta e in rete è disponibile il trailer con le prime immagini. La seconda stagione era andata in onda nell'autunno 2019 e il filmato, di poco più di un minuto, mostra in anteprima cosa succederà nella famiglia Roy: Kendall e Logan sono in guerra per il controllo dell'azienda di famiglia. Il clima è infuocato e l'entusiasmo dei fan è alle stelle. I nuovi episodi della serie HBO trasmessa in Italia da Sky Atlantic saranno disponibili a partire dal prossimo autunno, secondo fonti interne, probabilmente a novembre.