The Bear 5, la data di uscita italiana della stagione finale

FX ha comunicato la data di rilascio della stagione conclusiva della serie con Jeremy Allen White all'indomani della messa in streaming dell'episodio speciale "Gary", preludio del gran finale

The Bear si concluderà la prossima estate, è una certezza.

Dopo mesi di speculazioni, voci e anticipazioni provenienti da parte degli attori del cast, la notizia della conclusione dello show con Jeremy Allen White arriva da FX, assieme alla data della messa in onda degli episodi della quinta stagione.

Tradizionalmente la serie è stata trasmessa prima negli Stati Uniti e poi, a distanza di qualche settimana, anche in Italia, in streaming su Disney+, visibile anche su Sky e Now.

La data del debutto Oltreoceano su Hulu è il 25 giugno. In Italia lo show arriverà su Disney+ dal giorno successivo, dal 26 giugno.

Anche l'ultima stagione dello show arriverà al grande pubblico nel cuore dell'estate, una finestra che ha portato fortuna alla serie negli ultimi anni.

Il poster e la data di uscita della stagione finale The Bear 5 debutterà su Hulu con tutti gli episodi della quinta stagione a fine giugno, lo conferma il poster ufficiale della nuova stagione diffuso a mezzo social anche dalle pagine dello show.

L'immagine è un artwork che vede insieme i protagonisti della serie ideata e diretta da Cristopher Storer.

I volto del protagonista Carmy, l'attore Jeremy Allen White, contiene quello dei suoi compagni d'avventura.

In alto, ben visibili, Sydney e Richie, gli attori Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, che potrebbero essere i nuovi responsabili del ristorante attorno a cui ruota l'intera trama.

Ci sono poi Sugar, Tina, Marcus, Neil, i compagni di brigata dello chef. Tutti insieme per un'ultima avventura che deciderà le sorti del ristorante e dei suoi dipendenti.

In basso, lo chef si incammina da solo, un'immagine evocata già nel finale della quarta stagione trasmessa nell'estate del 2025.

Il poster conferma che i nuovi episodi, otto in tutto, come conferma Variety, formeranno l'ultima stagione della serie.

L'addio allo show sarà un'esperienza da vivere tutta d'un fiato. La stampa estera di settore conferma che i nuovi episodi saranno saranno disponibili in streaming in un unico blocco, fin dal giorno del debutto.

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Dove eravamo rimasti Carmy lascia il ristorante per cui ha lavorato per anni a Sydney, Richie e Natalie e a loro taccherà la difficile impresa di tenerlo a galla nonostante i problemi economici, i debiti e lo stress legato alla conquista dell'agognata stella Michelin.

Può esistere The Bear senza il suo uomo più forte? La stagione conclusiva dello show promette di dare le risposte definitive al pubblico che si è affezionato alla serie dal 2022, seguendo le avventure dei protagonisti attraverso quattro stagioni.

Il 5 maggio, a sorpresa, Hulu e Disney hanno diffuso in maniera congiunta un episodio speciale della serie, "Gary", una storia prequel con protagonisti Ebon Moss Bachrach e Jon Bernthal nei panni di Richie e Mikey. Una puntata da non perdere per riallacciarsi al resto della trama.