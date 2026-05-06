Disney+ha diffuso a sorpresa l'episodio speciale lungo un'ora con protagonisti i due interpreti dei personaggi di Richie e Mikey, importante per approfondire le dinamiche affattive e relazionali tra i due cugini della serie tv

Mentre i fan di The Bear attendono il rilascio della quinta stagione della serie pluripremiata di Christopher Storer, ciclo di episodi che per molti potrebbe essere l'ultimo - Disney+ ha diffuso un episodio inedito dello show che racconta fatti antecedenti a quelli narrati in precedenza ma che potrebbero essere rilevanti in vista del gran finale.

L'episodio prequel "Gary", disponibile in streaming su Disney+ e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è un'avventura on the road con protagonisti Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach, nei panni dei rispettivi personaggi nello show, Mikey e Richie.

Lungo sessanta minuti, l'episodio approfondisce il legame tra i due cugini suggerendo allo spettatore nuove chiavi di lettura della loro amicizia.



L'episodio scritto da Jon Bernthal ed Ebon Moss-Bachrach The Bear, il ristorante al centro della trama della serie con Jeremy Allen White, nasce sulle ceneri della tavola calda gestita dal fratello del protagonista, Mikey, che ha il volto dell'attore Jon Bernthal.

Chi segue lo show sa fin dal primo episodio che Mikey è morto, si è suicidato, e le poche notizie che abbiamo su di lui provegono dai flashback e dai ricordi della sua famiglia e dei suoi amici.

Anche se non è parte integrante degli sviluppi della storia, il personaggio di Mikey ha il suo peso in The Bear e la sua assenza si fa sentire tra i protagonisti.

Sappiamo che era legatissimo anche a Richard, "Richie". Si consideravano cugini (lo show non chiarisce mai la loro effettiva parentela) e lavoravano insieme nella tavola calda di Chicago, prima che diventasse un altro tipo di locale.

"Gary", il nuovo episodio prequel di The Bear, ci riporta al 2019 e a un momento preciso della storia.

Richie è ancora felicemente sposato con Tiffany (Gillian Jacobs) e quest'ultima sta per partorire la loro prima figlia.

Richie e Mikey sono impegnati a fare qualche piccolo lavoro per lo zio Jimmy (l'attore Oliver Platt, altro personaggio ricorrente nello show).

Del cast originale, per questo episodio, tornano Bernthal, Moss-Bachrach, e brevemente Jacobs.

Sono però i due uomini i veri protagonisti di questo episodio, che è anche stato scritto dai due attori, a riprova di quanto siano entrambi legati ai loro personaggi.

La regia, invece, è di Christopher Storer, ideatore e regista di The Bear, alle prese, questa volta, con spazi aperti, dunque, con un materiale un po' diverso da quello della serie ambientata in buona parte in cucina. Vedi anche The Bear 3, il cast della serie alla première a Los Angeles. FOTO

La trama: Mikey e Richie on the road Richie e Mikey partono per un breve viaggio. Lo zio Jimmy li ha incaricati di consegnare un pacco a Gary, la cittadina in Indiana che è poco distante da Chicago.

Ignari del contenuto del pacco, si mettono in marcia senza fare domande, entusiasti di non passare l'ennesima giornata tra i fornelli.

Il viaggio è piuttosto breve ma lungo abbastanza da far ritrovare ai due cugini la spensieratezza e i soliti divertimenti.

A Gary, città famosa per aver dato i natali a Michael Jackson e ai Jackson 5, si intrattengono con poco, in attesa di istruzioni da parte di Jimmy per la consegna.

Siamo davanti a due personaggi familiari al pubblico di The Bear.

Richie è diverso da come lo ricordiamo nello show, Mikey sembra già afflitto da quei demoni che poi lo hanno portato alla sua tragica fine.

Prima della fine della giornata, e del loro rientro a Chicago, scopriremo nuovi dettagli di quel rapporto di fratellanza, che era molto più di un'amicizia o di una parentela, su cui i fan di The Bear si sono spesso interrogati. Approfondimento The Bear, 5 ragioni per vedere la serie tv premiata agli Emmy

In attesa della quinta stagione L'episodio, che è imperdibile per i fan di The Bear, è più di una semplice occasione di approfondire le dinamiche tra due personaggi amatissimi della serie. Sul finale, appare abbastanza chiaro che la puntata sia una specie di ponte che prepara il terreno alla quinta stagione dello show, la cui data di rilascio globale è ancora da comunicare ma che potrebbe essere fissata per l'estate, come per i precedenti cicli di episodi.

"Gary" conferma la eccezionale bravura dei due attori statunitensi, centrali nel cast eccellente dello show, premiato infatti anche col Primetime Emmy, e regala al pubblico un ulteriore tassello della storia colmando uno spazio sul passato di Mikey, un uomo affetto da dipendenze e problemi di salute mentale appena celati da una personalità vivace e spavalda.

Richie non ha mai dimenticato l'amico e la sua perdita l'ha segnato profondamente.

Come si contestualizzerà questo nuovo pezzo nel grande puzzle di The Bear?

