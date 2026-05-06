Luca Argentero al Riviera Film Festival parla di Avvocato Ligas

Bagno di folla al Riviera International Film Festival di Sestri Levante per Luca Argentero, protagonista del talk dedicato anche ad Avvocato Ligas, il primo legal drama prodotto da Sky Italia. Applausi anche per Alvise Rigo e Alessio Lapice. Attesa per gli incontri con Lucia Ocone e Saja Kilani, protagonista de La voce di Hind Rajab

Luca Argentero conquista il Riviera Film Festival con Avvocato Ligas Il Riviera International Film Festival entra nel vivo e Sestri Levante risponde con il calore delle grandi occasioni. Dopo il red carpet inaugurale di martedì sera, la manifestazione ligure ha accolto alcuni dei protagonisti più attesi di questa edizione, facendo registrare il tutto esaurito nei principali appuntamenti del programma. Tra gli incontri più seguiti, quello con Luca Argentero, accolto da un vero e proprio bagno di folla al convento dell’Annunziata. L’attore, in dialogo con Nils Hartmann, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera, soffermandosi anche sui retroscena di Avvocato Ligas, il primo legal drama prodotto da Sky Italia. Un progetto molto atteso che segna un nuovo passo nella serialità italiana targata Sky.

Niels Hartman e Luca Argentero - foto di Lucrezia Corciolani

Alvise Rigo tra rugby, cinema e Pedro Almodóvar Grande partecipazione anche per il talk con Alvise Rigo, che ha raccontato il suo percorso fuori dagli schemi: dall’esperienza nel rugby professionistico fino all’approdo nel cinema internazionale. L’attore ha parlato degli incontri che hanno cambiato la sua carriera e delle collaborazioni con registi come Pedro Almodóvar per La stanza accanto e Ferzan Özpetek per Nuovo Olimpo. Approfondimento Avvocato Ligas 6, recensione: un finale tra legge, morale e scelte

Alvise Rigo - foto di Lucrezia Corciolani

Alessio Lapice protagonista al Duferco Lounge Nel pomeriggio è stato invece Alessio Lapice a incontrare il pubblico al Duferco Lounge. L’attore, conosciuto soprattutto per il ruolo del maresciallo Calogiuri nella serie Imma Tataranni, ha condiviso esperienze e curiosità legate al proprio percorso artistico. Spazio anche alla tradizionale Giornata Industry del festival, dedicata ai professionisti del settore audiovisivo, con panel e incontri realizzati in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo.

Alessio Lapice - foto di Lucrezia Corciolani