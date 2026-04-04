Avvocato Ligas 6, recensione: un finale tra legge, morale e scelte

Introduzione
Nel finale di stagione di Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original con Luca Argentero, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, tutto converge: la carriera in bilico, un nuovo caso che tocca nervi scoperti e la vita privata che cambia in modo definitivo. Patrick, operaio immigrato e padre in attesa, è accusato di tentato omicidio. Ligas lo difende con tutto quello che ha, incluso quello che forse non avrebbe dovuto fare. Marta chiude finalmente con Emilio. Patrizia prende una decisione che cambia le carte in tavola. La serie chiude la prima stagione in maniera sorprendente ed emozionante, senza risposte facili, con la speranza di un ritorno e la certezza che la televisione italiana ha bisogno di avvocati come Ligas
Quello che devi sapere
Avvocato Ligas 6: il significato della scena iniziale e della porta
Il finale di stagione di Avvocato Ligas comincia con una porta chiusa.
Da dietro arrivano risatine, voci calde, gemiti di piacere, intimità. La macchina da presa si avvicina lentamente, con una carrellata in avanti che sembra voler origliare. Ma la schermaglia d'amore viene interrotta bruscamente: bussate nervose, una voce dall'esterno. Ligas apre — camicia a righe, boxer, ospite discinta in campo lungo sul letto — e trova la moglie incinta del vicino. Patrick, il marito, lo stanno portando via i poliziotti. L'accusa è tentato omicidio.
È un'apertura che condensa in trenta secondi tutto quello che questa serie sa fare: tono sospeso tra il brillante e il doloroso, ironia immediata che cede il passo a qualcosa di più pesante, vita privata che irrompe senza chiedere permesso.
Avvocato Ligas 6: il significato della scena iniziale e della porta
Dopo i titoli di testa arriva, come in ogni episodio, l'immagine-simbolo della puntata. Questa volta è un gomitolo di lana gialla.
Non è una scelta casuale. Nei cinque episodi precedenti la serie aveva usato oggetti precisi per raccontare lo stato interiore di Ligas e del mondo che lo circonda: il rompicapo e l'orologio, il cubetto di ghiaccio in caduta, il cane che inseguiva palloncini. Il gomitolo è qualcosa di diverso. È matassa, è intreccio, è qualcosa che può essere dipanato oppure aggrovigliato ancora di più a seconda di chi lo tiene in mano. Ed è giallo: il colore dell'attenzione, del pericolo che si avvicina, dell'allerta che precede il rosso.
La prima stagione di Avvocato Ligas è stata, nel profondo, una storia di fili aggrovigliati. Relazioni, responsabilità, colpe, identità. Questo episodio prova a tirarne qualcuno. Non tutti, perché la vita non funziona così
Il caso Patrick spiegato: razzismo, dubbi e strategia difensiva
Patrick (ottimamente interpretato da Blaise Afonso) è laureato in fisica nel suo paese. In Italia fa il venditore ambulante, il muratore, l'idraulico. Ogni volta che c'è un furto nel quartiere o uno spaccio di valuta contraffatta, viene chiamato in questura. Ha dei precedenti — condanna per spaccio di monete fuori corso e lesioni personali — e questo, nell'economia del sospetto, basta e avanza.
La vittima (che ha il volto e la voce di Miriam Bardini) è la signora Navelli, titolare ottantenne dallo spiccato accento meneghino di una bottega storica di tessuti di Milano. Un biglietto da cento euro contraffatto, una telefonata al 113, un coltello tirato fuori mentre cercava di scappare. La donna ha fornito una descrizione precisa: felpa, cappuccio, scarpe da ginnastica enormi e consumate. È sicura che sia Patrick. Non manderebbe mai in prigione un innocente, dice, soprattutto uno che sta per diventare padre.
Ma la sicurezza dei testimoni è esattamente ciò su cui Ligas costruisce la sua difesa. Entra in gioco il cross-race effect: un bias cognitivo per cui facciamo fatica a riconoscere le persone di un'etnia diversa dalla nostra. Non è razzismo consapevole. È percezione. Ed è, secondo la legge, una questione di ragionevole dubbio.
Patrick ha giurato che per il figlio che nascerà tra quattro mesi non cercherà più scorciatoie. Vorrebbe ricominciare, ma trova sempre porte chiuse. L'eco dell'apertura — quella porta da cui lo hanno portato via — risuona qui in modo preciso. Le porte chiuse non sono solo narrative. Sono il racconto di un paese
Marta e Ligas: crisi, lavoro e la paura di fallire
Nel frattempo, Marta aspetta i risultati dell'esame scritto per diventare avvocato. Li aspetta da sei mesi. Ligas commenta laconico: lui ha aspettato nove mesi per lo scritto e altri quattro per l'orale. Benvenuta in Italia.
Ma aggiunge, con quella leggerezza ironica che è il suo scudo: "Acqua guardata non bolle mai". È il proverbio inglese che usa per calmarla — e il riferimento allo studio britannico che, dopo le accuse di Petrello, ha ritirato la propria offerta di lavoro è evidente. Ligas scherza anche nella sconfitta. Forse soprattutto nella sconfitta.
Marta, però, è stufa. Stufa di lavorare tra mazze da golf e gente che beve Margherita. E quando lui ripete il proverbio, lei gli rovescia un bicchiere d'acqua sul completo blu. Si scusa. Lui reagisce con un'impassibilità da gentleman inglese che la lascia sconcertata.
"Non bisogna comportarsi come se si fosse già stati condannati."
Non è solo una battuta. È una dichiarazione di metodo. Ed è anche la linea che separa Ligas da tutto il resto: lui non cede prima del verdetto. Mai.
Ligas e Paolo: amicizia, carriera e scelte impossibili
C'è un momento in cui Ligas fa il piacione a un vernissage, cercando clienti con il suo solito cocktail di charme e spregiudicatezza. È lì che incontra Paolo (Flavio Furno).
Ma questa volta Paolo non è dalla sua parte.
Visto che gli inglesi hanno mollato Ligas, Paolo non se la sente di esporsi: accettare di difenderlo dall'accusa di aver alterato una sentenza — per la quale rischia la radiazione dall'albo — significherebbe mettersi contro lo studio, e Petrello lo scaricherebbe nel giro di ore. Ligas lo guarda e dice: "Io vivo per non essere al posto tuo."
È la battuta più rivelatrice dell'episodio. Non è un insulto. È una confessione. Ligas non riesce a immaginare una vita fatta di calcoli di convenienza, di equilibri da preservare, di rischi da non correre. Il suo modo di stare al mondo è incompatibile con la prudenza. Ed è esattamente questo che lo rende grande avvocato e pessimo gestore di sé stesso.
Il ritorno di Masi: media, paura e populismo nel caso Patrick
Nel finale di stagione torna anche Sandro Masi (Valerio Aprea), il conduttore radiofonico populista già protagonista del quarto episodio. Da Radio Illinois, la sua voce getta benzina sul fuoco: alimenta la rabbia contro gli immigrati, trasforma il caso Patrick in materiale da talk show, costruisce consenso attraverso la paura.
La serie usa questo ritorno con intelligenza. Masi non è un antagonista da manuale. È un sistema. È la rappresentazione di come funziona la macchina del sospetto quando ha un megafono. E il suo ritorno nel finale ricorda che le storie individuali — Patrick, Ligas, Marta — si svolgono sempre dentro un contesto più grande che spinge in direzione contraria.
La strategia di Ligas: media, etica e dubbi di Marta
L'unica strada per vincere, capisce Ligas, è neutralizzare la testimonianza. E l'unica via è minare la credibilità del testimone. Passa l'audio ai giornalisti: la stampa comincia a parlare delle frasi razziste pronunciate dalla signora durante la telefonata al 113.
Ligas fa tutto quello che è in suo potere. Marta no. Nutre dubbi, non ama la macchina del fango che sta travolgendo la donna. Non è ipocrisia la sua: è il segnale che la praticante sta sviluppando una coscienza professionale propria, diversa da quella del suo mentore.
Ed è uno degli snodi più sottili dell'episodio, perché la serie non dà ragione né all'uno né all'altra. Difendere significa anche questo: scegliere quanto sporcarsi le mani, e sapere di doverci convivere.
Ligas e Laura: il puzzle che non si forza
C’è una scena in questo episodio che dice più di qualsiasi arringa. Ligas e sua figlia Laura fanno un puzzle insieme a casa. A un certo punto lui prende un tassello e prova a incastrarlo dove non va. Forza. Insiste. Laura (Mia Eustacchio): lo guarda. È un gesto piccolo, quasi comico, ma perfetto: Ligas è allergico alle regole anche quando si tratta di incastri di cartone.
Poi Laura gli confessa che le manca Isabella. La sua migliore amica. La figlia di Ayman Farah — il compagno di Patrizia, interpretato da Raz Degan, che Ligas ha colpito nel giorno del compleanno della bambina. L’origine di tutto il disastro.
Ligas si intenerisce. E fa la cosa più difficile che gli sia mai stata chiesta in tutta la stagione: invita Ayman e Isabella a casa. Non per strategia, non per recuperare terreno con Patrizia. Per Laura.
Il gesto non passa inosservato. Patrizia (Gaia Messerklinger) lo nota, lo apprezza e decide di dargli una mano. È il momento in cui il muro tra loro si abbassa di qualche centimetro — non crolla, ma si abbassa. Tuttavia, dietro quella disponibilità c’è anche qualcos’altro: la donna sta per prendere una decisione di portata epocale che cambierà gli equilibri in modo definitivo. La serie non la svela subito. La lascia arrivare. Ed è, probabilmente, la scelta giusta.
Marta chiude con Emilio: la scelta che cambia tutto
Parallelamente al caso, Marta chiude la relazione con Emilio. Il professore sposato, il figlio in arrivo, la zona grigia che aveva tenuto aperta per troppo tempo. Non è una scena spettacolare. Non c'è dramma, non c'è confronto urlato., c'è solo un gesto forte, efficace, risolutivo. È una chiusura silenziosa, quasi amministrativa, che però pesa.
Perché Marta, in questa stagione, ha imparato qualcosa di preciso: che le narrazioni che costruiamo su noi stessi prima o poi non reggono. La realtà entra e cambia i pesi. Nel quarto episodio la scoperta del figlio in arrivo aveva rotto la storia che si era raccontata. Adesso quella storia la chiude lei, consapevolmente.
È crescita. Silenziosa e reale
Ligas e Marta: la promessa che cambia il finale
C'è un momento in questo episodio che vale tutta la stagione.
Ligas ammette, davanti a Marta, che non è vero che non c'è nulla che lo scalfisce. Solo che lo nasconde molto bene. Anche lui ha paura. E i due si fanno una promessa: se va male a uno dei due, l'altro non lo molla.
È una scena quasi priva di enfasi. Nessuna colonna sonora che si gonfia, nessun primo piano lacrimoso. Solo due persone che smettono di fare finta per un momento e si dicono la verità. In una serie costruita sul linguaggio come maschera, come strategia, come arma, questo è il momento in cui le parole tornano a essere soltanto parole. Ed è per questo il più potente.
Giustizia vs legge: il vero tema del finale di Avvocato Ligas
Senza salire in cattedra, e senza voler regalare un finale che sia soltanto una mera epifania di colpi di scena, l'episodio si prende il tempo di dire una cosa semplice e vera: un processo in Italia dura in media quattro anni.
Ligas non è un avvocato specchiato e irreprensibile. Non lo ha mai preteso di essere. Ma non si limita a difendere i propri clienti: li assiste. Perché Ligas è avvocato per vocazione, non per calcolo. Ed è per quella vocazione che è disposto a lottare con tutto sé stesso, anche quando il sistema gli è contro, anche quando perde, anche quando la vittoria costa qualcosa che non si recupera.
La differenza tra giustizia e legge non è un concetto astratto. Nella serie diventa carne, carriera a rischio, amicizia messa alla prova, decisioni scomode. Ligas non sarà mai come quegli avvocati cantati da Antonello Venditti in Notte prima degli esami, quelli che sposano le segretarie con gli occhiali. E per questo il legal drama italiano ha bisogno di lui.
La scrittura della serie: equilibrio tra caso e personaggio
Uno dei meriti più evidenti di Avvocato Ligas è la solidità della scrittura, firmata da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. La serie riesce a tenere insieme due anime spesso difficili da conciliare: il caso legale, con le sue dinamiche procedurali, e il racconto intimo dei personaggi. In questo finale, la scrittura evita scorciatoie e rifiuta il colpo di scena gratuito, costruendo invece una progressione coerente, fatta di piccoli slittamenti emotivi e decisioni che hanno un peso reale. È proprio questa attenzione alla conseguenza — più che all’effetto — a dare alla serie una sua identità riconoscibile nel panorama del legal drama italiano
Colonna sonora episodio 6: tutte le canzoni spiegate
Il finale di stagione affida la sua mappa emotiva a tre brani di peso specifico molto diverso tra loro, e proprio per questo perfetti.
Shameful Game di Pale Jay apre con una malinconia trattenuta, quasi sussurrata, è la colonna sonora giusta per un episodio che comincia in medias res, con qualcosa che è già successo e le cui conseguenze sono ancora in sospeso.
Smooth Sailing dei Queens of the Stone Age entra come una scarica: è tensione in forma di groove, energia che sembra controllata ma sotto cui cova qualcosa di instabile. È la musica di Ligas mentre lavora, mentre manovra, mentre convince. Sembra che vada tutto bene. Non va tutto bene.
Dawn Chorus di Thom Yorke chiude tutto. È uno dei brani più lenti e sospesi del catalogo dell'ex frontman dei Radiohead, già presenti nell'episodio precedente con 2+2=5, e qui funziona come una lunga espirazione dopo un'apnea. Non consola. Non risolve. Accompagna. Ed è esattamente quello che si chiede alla musica migliore.
La regia del finale: simboli, porte e messa in scena
Fabio Paladini chiude la stagione con la stessa coerenza visiva con cui l'ha costruita. Il lavoro sui dettagli — oggetti, superfici, soglie — è ancora più evidente in un episodio che ha nella porta il suo simbolo ricorrente. La porta da cui portano via Patrick. Le porte chiuse che Patrick trova ogni giorno. La porta dello studio disciplinare.
Le sfocature del quinto episodio lasciano posto a una messa in scena più netta, quasi più dura. Come se la serie, arrivata alla fine, non avesse più bisogno di suggerire: adesso mostra.
L’ultima scena è un’alchimia perfetta di immagini, luci e suoni. Tornano i colpi alla porta — lo stesso gesto che apriva l’episodio — e questa volta la porta si spalanca su una verità brutale. Avvolto in un chiaroscuro caravaggesco, Argentero rotola come il bicchiere sul pavimento mentre dall’oscurità si manifesta un fantasma imprevedibile del passato. È il tipo di finale che non chiude: apre.
Il finale di Ligas come un cocktail: perché è un Dirty Martini
Se il sesto episodio di Avvocato Ligas fosse un drink, sarebbe un Dirty Martini.
Freddo, preciso, costruito con cura maniacale. Il gin è Ligas: aromatico, inconfondibile, non per tutti. Il vermouth dry è la legge: necessario, presente, capace di cambiare tutto con poche gocce. E poi c'è la salamoia delle olive — quella è la differenza tra giustizia e legge, tra fare il proprio mestiere e fare la cosa giusta. Il Dirty Martini non è un cocktail per chi vuole stare comodo. È per chi sa che la vita, come il gin, richiede un palato allenato.
Come scriveva Buñuel nella sua dettagliatissima formula del Martini perfetto: si prepara tutto il giorno prima, si lascia riposare, si serve con cura. La perfezione non è improvvisazione. È metodo, pazienza, intenzione. Esattamente come Ligas in aula
Finale Avvocato Ligas: cosa resta davvero dopo l’episodio 6
Alla fine di questo episodio, Ligas non ha perso una causa. Ha perso qualcosa di più difficile da recuperare: la possibilità di fare finta che tutto sia ancora sotto controllo. E ha trovato, forse per la prima volta, qualcuno con cui non doverlo fare.
Avvocato Ligas chiude la sua prima stagione senza risposte facili, senza redenzione garantita, senza il trionfo pulito che il genere potrebbe concedersi. La serie si congeda con la speranza di una seconda stagione e con la certezza di aver raccontato qualcosa di vero: che difendere — davvero difendere — costa sempre qualcosa. E che vale sempre la pena farlo.
Il legal drama italiano ha bisogno di avvocati come Ligas come il Dirty Martini ha bisogno della sua salamoia. Senza quella nota impura, è solo un drink elegante. Con quella, è qualcosa che non si dimentica.