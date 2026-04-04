Avvocato Ligas 6, recensione: un finale tra legge, morale e scelte

Patrick (ottimamente interpretato da Blaise Afonso) è laureato in fisica nel suo paese. In Italia fa il venditore ambulante, il muratore, l'idraulico. Ogni volta che c'è un furto nel quartiere o uno spaccio di valuta contraffatta, viene chiamato in questura. Ha dei precedenti — condanna per spaccio di monete fuori corso e lesioni personali — e questo, nell'economia del sospetto, basta e avanza.

La vittima (che ha il volto e la voce di Miriam Bardini) è la signora Navelli, titolare ottantenne dallo spiccato accento meneghino di una bottega storica di tessuti di Milano. Un biglietto da cento euro contraffatto, una telefonata al 113, un coltello tirato fuori mentre cercava di scappare. La donna ha fornito una descrizione precisa: felpa, cappuccio, scarpe da ginnastica enormi e consumate. È sicura che sia Patrick. Non manderebbe mai in prigione un innocente, dice, soprattutto uno che sta per diventare padre.

Ma la sicurezza dei testimoni è esattamente ciò su cui Ligas costruisce la sua difesa. Entra in gioco il cross-race effect: un bias cognitivo per cui facciamo fatica a riconoscere le persone di un'etnia diversa dalla nostra. Non è razzismo consapevole. È percezione. Ed è, secondo la legge, una questione di ragionevole dubbio.

Patrick ha giurato che per il figlio che nascerà tra quattro mesi non cercherà più scorciatoie. Vorrebbe ricominciare, ma trova sempre porte chiuse. L'eco dell'apertura — quella porta da cui lo hanno portato via — risuona qui in modo preciso. Le porte chiuse non sono solo narrative. Sono il racconto di un paese

Blaise Afonso interpreta Patrick nel sesto e ultimo episodio di Avvocato Ligas