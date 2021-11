Cowboy Bebop, la serie tv arriva il 19 novembre: trailer, trama e cast

Si avvicina l'esordio della serie TV live action con protagonista John Cho tratta dal celebre anime omonimo. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Condividi

Manca poco alla messa in streaming di Cowboy Bebop, la serie tv adattamento live action del capolavoro dell'animazione degli anni 90 che sarà disponibile su Netlix e visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick a partire da venerdì 19 novembre. Se in alto su questa pagine potete vedere il trailer ufficiale, c'è già chi ha potuto visionare in anteprima i 10 episodi della serie, pubblicando le prime opinioni e recensioni.

Cowboy Bebop, le prime reazioni Sebbene l'idea della produzione sia dall'inizio stata quella di unire le esigenze dei fan dell'anime di Shin'ichirō Watanabe alla volontà di rendere fruibile la serie anche a un prodotto di non adepti, è chiaro che, soprattutto in questa prima fase, l'opinione dei primi tenda a prevalere. Un'opinione che per la verità si era già mostrata scontenta dall'inizio, prima ancora della distribuzione del trailer, solamente alla visione dei primi carachter poster. E che sembra essere confermata in larga misura da recensioni che appaiono complessivamente negative. Su Rotten Tomatoes, il punteggio della nuova serie è del 38% contro il 100% della serie animata originale. Al netto delle opinioni sull'aspetto tecnico, spesso riconosciuto di buon livello, quello che accomuna un po' tutti i commenti è l'assenza dello spirito originale dell'anime nonostante la presenza della stessa identica colonna sonora.

Cowboy Bebop, la trama Il live action di Cowboy Bebop è tratto da una serie anime omonima, diretta da Shinichiro Watanabe, che in questo caso è stato scelto come consulente del progetto. La trama propone svariate folli storie che si intersecano in un wester spaziale caratterizzato da azione e drama. I protagonisti sono tre cacciatori di taglie, accomunati da un passato che li tormenta e dal quale provano in tutti i modi a scappare. Si tratta di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine. Seppur particolarmente diversi, si ritrovano a formare una squadra, con la donna che rappresenta l'ultima aggiunta in ordine temporale. Sono dei cowboy a caccia di banditi con delle grandi taglie sulle loro teste. Prima o poi, però, tra una battuta e una sparatoria, si ritroveranno spalle al muro, costretti a fare i conti con ciò che credevano sepolto per sempre.