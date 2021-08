Cowboy Bepop, le prime foto della serie tv in uscita a novembre. FOTO

Netflix (disponibile anche su Sky Q) ha fatto sapere che la serie Cowboy Bebop sarà disponibile in streaming a partire dal 19 novembre. Per l'occasione sono stati pubblicati una serie di scatti provenienti dal set del live action. Le immagini ritraggono alcuni dei protagonisti della serie: il cacciatore di taglie Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine. Cowboy Bebop è la trasposizione televisiva della serie animata diretta da Shin'ichirō Watanabe e andata in onda a fine anni '90