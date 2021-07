Dragon Age, Netflix starebbe sviluppando una serie TV

In questo periodo non mancano di certo i rumor riguardanti prossimi progetti, reali o presunti, di Netflix. La piattaforma sarebbe interessata, stando a quanto riportato da Giant Freakin Robot, a lanciare un nuovo adattamento di un IP fantasy. Dopo “The Witcher”, sarebbe giunto il tempo di “ Dragon Age .

Una fonte, per ora segreta, avrebbe confermato al noto insider l’esistenza della serie, posta insieme ad altre in fase di sviluppo. Si attendono conferme da parte di Netflix, per un progetto che potrebbe avere forma animata. Un’ipotesi avanzata grazie al fatto che Bioware è solita adattare così i propri spin-off. Basti pensare a Dawn of the Seeker, che volge lo sguardo verso le origini di Cassandra.

Non mancherebbero di certo gli argomenti da poter trattare, dall’Oblio fino ai flagelli che hanno devastato il Thedas nel corso dei secoli. I fan sperano di poter veder confermata la news, e soprattutto che Netflix miri a raccontare qualcosa di nuovo e non semplicemente adattare trame già note.