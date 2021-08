Netflix ha svelato chi sono le new entry dell'ultima stagione, che avranno i volti di Patrick Criado, Miguel Ángel Silvestre e José Manuel Seda Condividi:

Tre ingressi molto speciali nell'ultima stagione de La casa di carta. In attesa dell'arrivo dei nuovi episodi, il prossimo 3 settembre, Netflix ha rivelato chi sono i tre nuovi attori del cast e quali sono i personaggi che interpreteranno.

La casa di carta 5, le new entry approfondimento La casa di carta 5, il trailer dell'ultima stagione I tre nuovi attori del cast sono Patrick Criado, Miguel Ángel Silvestre e José Manuel Seda. Criado, attore spagnolo in passato candidato ai prestigiosi premi Goya, è diventato popolare per il suo ruolo nella serie tv Águila Roja. Il 25enne interpreterà il figlio di Berlino (Pedro Alonso), Rafael. In uno dei primi episodi della Parte 1 de La casa di carta, infatti, Berlino spiega a Rio (Miguel Herrán) cosa significhi per lui avere un figlio: "È una testata nucleare che distrugge ogni cosa". Sappiamo che Rafael ha 31 anni, ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts e ha le idee ben chiare: non vuole essere come suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento La Casa di Carta 5, teaser: la data del nuovo trailer Il secondo personaggio riguarda direttamente Tokyo. “Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti” esordiva lei all'inizio della serie. Ed è proprio il grande amore di Tokyo, alias Úrsula Corberó, ad entrare nel cast della serie. Ad interpretarlo Miguel Ángel Silvestre, noto anche in Italia per Sense8, Velvet e Sky Rojo. René, questo il nome del personaggio, ci verrà mostrato molto probabilmente attraverso dei flashback visto che, stando a quanto rivelato nella prima puntata, è stato ucciso. Si tratta del primo compagno di rapine di Tokyo, con cui la ragazza ha viaggiato e si è goduta la vita. Era lui l’uomo che Silene Oliveira amava prima di conoscere Rio e iniziare l'avventura con il Professore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie