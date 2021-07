La Casa di Carta 5, teaser: la data del nuovo trailer

Manca poco alla messa in onda delle puntate della quinta stagione della serie creata da Álex Pina. I nuovi episodi segneranno la conclusione dell'acclamato show Condividi:

I fan hanno già segnato la data del 3 settembre, giorno in cui saranno finalmente disponibili i primi cinque episodi della quinta stagione de “La Casa di Carta”. Prima di allora, un altro appuntamento scandisce il percorso di avvicinamento alla stagione conclusiva dello show. Netflix ha diffuso un breve teaser in cui è contenuta la data del trailer completo della prossima stagione, da guardare e riguardare per scovare qualche anticipazione in più sul finale della serie di successo mondiale che - ricordiamo - sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, on demand su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW.

Cosa contiene il teaser approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO Gli aggiornamenti con il nuovo materiale sono ormai distribuiti col contagocce: dopo la sperimentazione del rilascio delle puntate delle nuove stagioni divise in più tranche a distanza ravvicinata (di solito, qualche mese), Netflix ha abituato il pubblico ad attendere la messa in onda dei nuovi prodotti con un sistema di teaser che anticipano i trailer ufficiali. Questa volta, per aumentare l'hype intorno a “La Casa di Carta” stagione 5, ha rilasciato un teaser che contiene la data del full trailer. Per quest'ultimo, come riportato nel teaser, bisognerà attendere il prossimo 2 agosto, ovvero, circa un mese prima del rilascio delle prime cinque puntate della stagione conclusiva dello show. Nel teaser, pochi secondi carichi di tensione, vediamo il Professore in catene, visibilmente terrorizzato. Il protagonista, interpretato dall'attore Alvaro Morte, è ostaggio dell'ex ispettrice Sierra, allontanata dalla polizia. Riuscirà l'antieroe a farla franca anche stavolta? I numerosissimi fan della serie, naturalmente, avvezzi alle trovate cui li hanno abituati gli sceneggiatori, si aspettano un finale memorabile.