La Casa di Carta 5, le prime immagini della nuova stagione

Quale sarà il destino dei protagonisti? Netflix Italia ha mostrato in anteprima alcune immagini della stagione conclusiva in arrivo prossimamente sulla piattaforma (disponibile anche su Sky Q): i primi cinque episodi il 3 settembre, gli ultimi cinque il 3 dicembre

Nei giorni scorsi l’account Instagram della serie ha pubblicato uno scatto dal backstage annunciando: “Non vediamo l’ora di mostrarvi come terminerà la storia”. Grande curiosità da parte degli spettatori che hanno lasciato numerosi commenti, al momento il post conta oltre due milioni di like.

approfondimento

La casa di carta 5, la nuova foto di Tokyo

Grande commozione da parte di Álvaro Morte che ha salutato il suo personaggio con un emozionante video su Instagram: “Lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Non ci sono parole. Sono grato per tutto questo, per tutto. Grazie ai miei fan (per primi, ovviamente), a tutto il team di Vancouver Media, di Netflix España e di Netflix”.