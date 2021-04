La casa di carta 5, la nuova foto di Tokyo

Tutto lascia pensare che l’azione la farà da padrona nella quinta stagione, offrendo ai fan il finale col botto che sognano. Ecco quanto scritto dall’attrice: “Questa stagione vi farà andare fuori di testa”. Una promessa stretta il 7 aprile, non un giorno a caso. “La casa di carta 5” avrebbe dovuto fare il proprio esordio proprio in questa prima fase del 2021. Piani cambiati, però, a causa del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Alcuni dei protagonisti dello show sono risultati positivi, il che ha costretto alla chiusura dei set. La produzione è stata inoltre rallentata, come tutte le altre, dai restrittivi protocolli sanitari imposti. L’ultima stagione, dunque, non vanta al momento una data d’uscita ufficiale. Netflix ha deciso di concedere più tempo a cast e crew, rinviando la serie a data da destinarsi.

I dieci episodi finali dovrebbero giungere nella seconda parte del 2021, probabilmente tra settembre e novembre. Il fatto che la serie giunga al termine vuol dire che non vi saranno realmente più avventure legate a “La casa di carta”? Non vi è una risposta ufficiale in merito ma le voci non mancano. Pare, infatti, che gli sceneggiatori stiano lavorando a un finale aperto. Qualcosa che possa consentire uno o più spin-off, così come un ipotetico revival in futuro.