Per anni siamo stati abituati ad apprezzare, oltre alle serie TV italiane, quasi unicamente quelle statunitensi. Il mercato dello streaming digitale ha cambiato tale prospettiva in maniera radicale. Basti pensare a “Lupin”, serie francese, e al grande elenco di produzioni spagnole che negli ultimi anni il mondo intero ha apprezzato. Una su tutte “ La casa di carta ”.

Gli stessi autori di questo show, Alex Pina ed Esther Martinez , propongono ora “ Sky Rojo ”, serie TV che promette di non deludere chi ha già amato le avventure del Professore e della sua banda. Diffuso da Netflix il trailer ufficiale e rilasciata la data d’uscita della prima stagione, prevista per il prossimo 19 marzo 2021 .

Netflix e Alex Pina hanno stipulato un accordo pluriennale. “Sky Rojo” è la sua terza serie TV per il colosso dello streaming, dopo “La casa di carta” e “White Lines”. Il trailer mostra come gli episodi saranno ricchi d’azione, scene hot e ironia in stile “B movie”.

Romeo ha infatti sguinzagliato i propri uomini per riuscire a trovarle e riportarle sotto il suo controllo. Ha così inizio un frenetico viaggio, durante il quale le tre si ritrovano a fronteggiare pericoli di ogni sorta. Tutto ciò non fa che cementificare la loro amicizia. Il gruppo scopre d’essere più forte quando l’una è al fianco dell’altra. C’è speranza per loro. Possono riscattarsi e ambire a una nuova vita. A patto però di restare in vita.

Pina si è espresso in merito al proprio show, sottolineando come si possa definirlo a rischio. I temi trattati sono infatti alquanto delicati, dalla prostituzione alla tratta di esseri umani. Il tutto condito da grande violenza. A ciò si aggiunge l’approccio a tematiche di questo genere.

Ecco il cast principale della serie TV: