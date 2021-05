La Casa di Carta 5, pubblicata la prima foto della serie

Più di due milioni di like per lo scatto che ha annunciato la chiusura del set

Parallelamente l’account ha annunciato il termine delle riprese concludendo il messaggio: “Non vediamo l’ora di mostrarvi come terminerà la storia”. Grande curiosità da parte degli spettatori che hanno lasciato numerosi commenti, al momento il post conta oltre due milioni di like.

Nei giorni scorsi Álvaro Morte, classe 1985, ha salutato il set della serie condividendo un video sul profilo Instagram che conta più dieci milioni di follower. L’attore ha scritto un messaggio ringraziando i fan per tutto l’affetto ricevuto nel corso degli anni: “Lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Non ci sono parole. Sono grato per tutto questo, per tutto. Grazie ai miei fan (per primi, ovviamente), a tutto il team di Vancouver Media, di Netflix España e di Netflix””.

In seguito, l’attore ha salutato anche il personaggio interpretato nella serie, ovvero il Professore: “E grazie a te, mio caro Professore. Mi mancheranno i bei tempi con te. Grazie”.