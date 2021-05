La Casa di Carta 5, il saluto di Álvaro Morte al suo personaggio

approfondimento

La Casa di Carta 5, la foto di Álvaro Morte e Pedro Alonso sul set

Il filmato, dalla durata di pochi secondi, è l’ultimo saluto dell’attore al personaggio di cui ha rivestito i panni all’interno della serie; il video vede l’attore abbandonare il set della produzione con uno sguardo emozionato.

Álvaro Morte ha scritto un messaggio ai fan ringraziandoli per tutto il supporto ricevuto nel corso degli anni: “Lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Non ci sono parole. Sono grato per tutto questo, per tutto. Grazie ai miei fan (per primi, ovviamente), a tutto il team di Vancouver Media, di Netflix España e di Netflix”.