La casa di carta 5, le foto dal set della quinta stagione

“La Casa di carta” è una delle produzioni di maggior successo di Netflix. Ogni nuova stagione è attesa con fermento dai fan di tutto il mondo. La pandemia dovuta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha allungato i tempi di lavorazione dei nuovi episodi ma crew e cast sono attualmente sul set, così da poter proseguire i lavori, offrendo al proprio pubblico le nuove avventure del gruppo di ladri più celebre del piccolo schermo.

L’attore Pedro Alonso ha voluto condividere alcuni scatti dal set attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Attualmente il cast è impegnato a Copenaghen per girare alcune scene e, considerando la presenza di Berlino, potrebbero rivelarsi dei flashback della storia principale.

Stando ai media danesi, per le vie della città sono stati avvistati Berlino, Marsiglia, Tatiana e la new entry Patrick Criado. Dalle immagini diffuse sul web non è chiaro se la donna in barca sia Tatiana o la poliziotta Alicia Serra. Il filmato girato da un fan non rende chiara l’identità del personaggio. Sul web intanto si ipotizza un legame tra Berlino, il Professore e Serra. Qualcosa che verrà approfondito negli ultimi dieci episodi dello show.