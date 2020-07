Rio di La Casa di Carta accolto con Bella ciao in Costa Smeralda

approfondimento

La Casa di Carta: Stephen King parla della serie TV

L’attore si trova in Sardegna, dov’è stato accolto in maniera particolare da un gruppo di fan. Impegnato in una gita in barca, si è ritrovato un gruppo di appassionati de “La Casa di Carta”, una volta avvicinatosi alla terraferma, intenti a cantare per lui.

Un’accoglienza da sogno in Costa Smeralda, sulle note di “Bella ciao”. Come i fan della serie TV sanno, sono svariate le scene nelle quali è presente la canzone, che accompagna la banda del Professore nei momenti chiave dello show. In altri casi è cantata dagli stessi protagonisti. Basti pensare alla celebre scena nella quale a intonarla è Berlino.