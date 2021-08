10 episodi per salutare i fan di tutto il mondo, così “La Casa di Carta” si congederà, facendo calare il sipario sulla serie spagnola creata da Alex Pina . La quinta e ultima stagione sarà suddivisa in due parti, il che non farà che aumentare l’hype dei fan sparsi in tutto il mondo.

I primi 5 episodi verranno aggiunti al catalogo di Netflix il 3 settembre e i restanti 5 arriveranno solo tre mesi dopo, ovvero il 3 dicembre , visibili anche su Sky Q e NOW, tenendo con il fiato sospeso il pubblico. Il creatore dello show ha annunciato di avere iniziato a scrivere gli episodi durante la fase più acuta della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ): “Abbiamo compreso di dover stravolgere totalmente il format che prevede 10 puntate. Nel primo capitolo abbiamo utilizzato un approccio molto aggressivo, che potesse mettere la banda alle strette. Nel capitolo numero 2, invece, abbiamo scelto di concentrarci sulla parte più intima dei nostri personaggi. Una sorta di viaggio nella loro condizione emotiva, che li ricondurrà al punto in cui tutto è iniziato”.

La casa di carta, il teaser trailer

Un finale che promette di regalare molte sorprese e colpi di scena, stando ai teaser e al trailer diffusi. “Nei momenti importanti capiamo che non si può tornare indietro. Che non c’è ritorno.” Comincia così il primo breve filmato rilasciato, con le parole di Tokyo e il suo volto in primo piano. Le immagini che seguono le sue parole rivelano uno scontro a fuoco molto violento, in cui la banda si trova a combattere, per l’ennesima volta, per salvarsi la pelle: “Era una banda e oggi è diventata una famiglia”. Ecco l’annuncio apparso sull’account Twitter di Netflix: “Grazie a tutti i fan per avere fatto parte de La Resistencia. Non vediamo l’ora di farvi scoprire come andrà a finire”.

La casa di carta, dove eravamo rimasti

Ma dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata della quarta stagione della seria abbiamo lasciato la banda rinchiusa all’interno della Banca di Spagna da più di 100 ore. Lisbona è salva e ha raggiunto gli altri dentro la Banca mentre il professore è stato catturato da Sierra e sembra non avere un piano, forse per la prima volta. Intanto contro la banda si prepara a scendere in campo l’esercito.