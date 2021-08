Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 27 agosto. LIVE

Si attende l'ufficialità della cabina di regia in programma oggi, ma la Sicilia è già tecnicamente in zona gialla dal prossimo lunedì: sarà la prima regione a cambiare colore coi nuovi criteri per calcolare il rischio Covid approvati a fine luglio. In bilico invece la Sardegna. Ieri tasso di positività in leggero aumento, al 3,27%. Altri 43 i decessi ( BOLLETTINO GRAFICHE ). 'Ema spiega che non è ancora stato determinato "quando potrebbe essere necessaria" la terza dose di vaccino, né "per quali fasce di popolazione".