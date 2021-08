3/10 ©Ansa

SPERANZA: TERZA DOSE PER IMMUNODEPRESSI, TRAPIANTATI E OVER 80 - "La terza dose si farà, per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80. C'è una discussione all'interno del Cts e anche se non c'è ancora un'indicazione perentoria di Ema ed Aifa, credo che si farà". È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza

Covid, green pass esteso e obbligo vaccinale: il punto in Italia