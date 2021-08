Vaccini, Abrignani: "Obbligo è l'unico modo per controllare malattia"

"L'obbligo richiede una legge quindi è una scelta politica, ma se lo si chiede a un tecnico risponderà che l'unico modo per controllare veramente una malattia infettiva altamente diffusiva è la vaccinazione di massa e questa, è indiscutibile, si raggiunge con l'obbligo vaccinale". Lo ha sottolineato in un'intervista ad Agorà Estate su Rai Tre, Sergio Abrignani, membro del Cts (Comitato tecnico-scientifico) e immunologo dell'Università Statale di Milano, in riferimento al tema dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti e per il personale della scuola. Commentando l'andamento della campagna vaccinale nazionale anti- Covid , l'immunologo ha poi spiegato che in Italia si arriverà "sicuramente a fine settembre con l'80% delle persone vaccinabili vaccinate, ma mancheranno ancora all'appello 18 milioni di italiani, che non è poco". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Abrignani: "Test salivare non è alternativa al vaccino"



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 26 agosto. LIVE

In riferimento ai test salivari, l'immunologo ha poi sottolineato che servono ma non possono essere un'alternativa al vaccino. "I test salivari - ha spiegato Abrignani - hanno sicuramente una loro indicazione per situazioni nelle quali in poco tempo, in pochi minuti, devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o in treno, quindi hanno una loro validità. Hanno una sensibilità ben limitata ma basta saperlo, mitigano il rischio ma non c'è niente che azzera il rischio". Quanto al vaccino anti-Covid, "lo si fa per tre volte al massimo e si è protetti nel 98% dei casi dalla morte, nel 95% dalla malattia severa e nell'80% dall'infezione", ha spiegato l'immunologo per poi ribadire: "Il tampone salivare occasionalmente ha un suo senso per fare uno screening, ma non per il quotidiano. Dire che il tampone o il test salivare sostituisce il vaccino è sbagliato, non può essere un'alternativa".