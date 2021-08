Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 26 agosto. LIVE

Torna il rischio zona gialla per Sicilia e Sardegna, alla vigilia del nuovo monitoraggio settimanale Covid di domani: le due regioni sono fuori dai parametri per i ricoveri. Scontro sull'obbligo di vaccino, con Salvini che conferma il no e propone test salivari. La campagna vaccinale tenta intanto di ripartire, ma mancano all'appello 6 milioni di persone tra 30 e 59 anni. Il Comitato tecnico-scientifico esaminerà venerdì la richiesta di estendere da 9 mesi a un anno la durata del Green Pass. Per treni, aerei e navi a lunga percorrenza, dall'1° settembre sarà obbligatorio il certificato verde. Il ministro Speranza spiega che la terza dose di vaccino si farà a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80.

​​Per ricevere le notizie di Sky TG24: La newsletter sulle notizie più lette ( clicca qui )

) Le notifiche su Facebook Messenger ( clicca qui )

) Le notizie audio con i titoli del Tg ( clicca qui)