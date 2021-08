9/12 ©Ansa

Sul fronte scuola, la Fondazione Gimbe segnala che anche se il Governo si è impegnato a riaprire le scuole in presenza al 100%, le misure approvate con il Dl 111 del 2021 non contengono rilevanti cambiamenti, a fronte di una variante del virus molto più contagiosa. Le numerose criticità che lo scorso anno scolastico hanno ostacolato, se non reso impossibile, lo svolgimento delle lezioni in presenza “non sono state finora affrontate in modo risolutivo”