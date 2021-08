1/10 ©Ansa

Dai gargarismi con la candeggina al mangiare aglio per prevenire il contagio, dalla correlazione tra pandemia e rete 5G al trattenere il respiro per non ammalarsi, fino ai vaccini che non sarebbero autorizzati. Le fake news su Covid e vaccini sono tante e, in molti casi, anche pericolose

