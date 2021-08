Vaccino Covid, Consulta Bioetica: “Sì all’obbligo, anzi è un diritto”

Lo ha sottolineato il presidente della Consulta, Maurizio Mori, nel corso di un’intervista all’Ansa. Il vaccino, ha aggiunto, è “un diritto del cittadino, un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati”. E, ha detto ancora, “il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l'onere di vaccinarsi”

Un ulteriore parere sull’obbligatorietà dei vaccini contro il Covid-19. E’ quello che arriva dalla Consulta di Bioetica, un’associazione di cittadini di diversa formazione e di differente orientamento politico ed etico che tra i soci conta autorevoli medici, filosofi oltre a giuristi, operatori sanitari, studenti e cittadini “interessati a seguire e promuovere il dibattito razionale e laico sulla bioetica”. La Consulta, attraverso le parole del suo presidente, Maurizio Mori, si è detta “favorevole all'obbligo del vaccino anti-Covid per tutti”. Ma non solo, perchè lo ritiene “un diritto del cittadino, un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati”, ha riferito in un’intervista concessa all’agenzia Ansa. Attualmente però, “solo il 2% dei Paesi ha il vaccino. Il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l'onere di vaccinarsi”, ha detto ancora.