Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 24 agosto. LIVE

Aumentano i ricoveri per Covid, la Sicilia teme la zona gialla . Sardegna e Calabria in bilico. Il sottosegretario alla Salute Costa preme per il Green Pass obbligatorio per alcune categorie di lavoratori . Attesa una ripresa delle vaccinazioni dopo la frenata in concomitanza delle ferie degli italiani. Intanto il vaccino Pfizer ha ottenuto il via libera definitivo anche negli Stati Uniti, che finora lo avevano utilizzato tramite una procedura d'emergenza. Biden: "Traguardo storico". E a New York il vaccino diventa obbligatorio per tutto il personale scolastico. Pentagono: pronti a rendere vaccino obbligatorio per i militari.