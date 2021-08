Covid, t. intensiva e ricoveri: ecco le regioni a rischio zona gialla

4/27

Secondo il bollettino del 24 agosto aumentano i pazienti Covid ricoverati in Italia, e alcune Regioni temono la zona gialla. La Sicilia ha sforato la soglia sia delle terapie intensive (all’11%) che dei reparti ordinari (al 19%), mentre sono in bilico Sardegna e Calabria. Per il cambio di colore, i parametri in vigore da luglio fissano al 10% la soglia di occupazione delle rianimazioni e al 15% quella degli altri dei reparti. Ma c'è anche l’incidenza: per cambiare fascia è necessario superare la soglia dei 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti

