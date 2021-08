15/15 ©Ansa

COSA SI RISCHIA SE NON SI HA IL GREEN PASS? - Sono previste sanzioni sia per i cittadini che per gli esercenti. In particolare si rischia: multa da 400 a 1000 euro; chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi