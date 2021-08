8/8 ©IPA/Fotogramma

DOCUMENTO PER I TRENI? - Dall’1 settembre, il green pass sarà obbligatorio anche per salire su aerei, navi, traghetti (non per quelli dello Stretto di Messina), treni Intercity e ad alta velocità. Pass obbligatorio anche per gli autobus a lunga percorrenza che collegano "più di due regioni". Per l'imbarco su navi e aerei attualmente è già prevista la presentazione del documento d’identità. Dalla circolare del Viminale potrebbe anche arrivare anche un chiarimento sull'obbligo anche per i treni