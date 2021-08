Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 11 agosto. LIVE

Cresce l'incidenza dei casi: ecco quali regioni rischiano la zona gialla

Le Isole rischiano di lasciare la zona bianca, ma anche altre aree si avvicinano alle soglie dei nuovi parametri. La Sardegna ha già superato due dei tre parametri per l'abbandono della zona bianca: l'incidenza è oltre 100 casi per 100mila abitanti e il tasso d'occupazione in terapia intensiva è all'11%. In Sicilia il tasso d'occupazione in area medica è al 14%.