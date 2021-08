Covid, Germania: un’infermiera no-vax avrebbe iniettato vaccini falsi

In Germania, precisamente nella Bassa Sassonia, un’infermiera No Vax è sospettata di aver inoculato a 8.600 pazienti della soluzione salina, spacciandola per vaccino anti-Covid. Il gesto, come spiega il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, sarebbe stato volontario e avrebbe costretto le autorità sanitarie a richiamare tutte le persone coinvolte per vaccinarle contro il coronavirus Sars-CoV-2. La soluzione salina è innocua, dunque chi l’ha ricevuta non ha avuto reazioni avverse.

Nel corso di un’indagine della polizia è emerso che l’infermiera della Croce Rossa, operativa nella Bassa Sassonia, aveva più volte esternato le proprie posizioni no-vax sui social media. Già ad aprile era scoppiato lo scandalo per la possibile somministrazione di soluzione salita al posto del vaccino, ma solo di recente si è scoperto che il numero dei pazienti coinvolti potrebbe ben maggiore di quanto stimato un primo momento.