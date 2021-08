La C.37 è stata rilevata per la prima volta in Perù nel dicembre 2020 e l’Oms l'ha designata come “di interesse”. Al momento - secondo i dati Gisaid - è più diffusa in Sudamerica e America settentrionale, meno in Europa, con 13 casi in Italia. Gli esperti hanno rilevato tre mutazioni sulla proteina Spike che rendono la Lambda più infettiva, ma alcuni studi spiegano che i farmaci anti coronavirus funzionano