Covid, Ecdc-Ema: vaccinazione completa protegge dalla variante Delta

Tramite un comunicato ufficiale, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno dichiarato che “la vaccinazione completa offre un grande livello di protezione contro la malattia grave e la morte causata dal virus Sars-CoV-2, incluse le sue varianti, come la Delta”. Le due agenzie hanno poi parlato anche della possibile contagiosità dei vaccinati. “Anche se l’efficacia dei vaccini è molto alta, nessuno” è protetto al 100%. “Un numero limitato di infezioni in chi ha concluso il ciclo è atteso. Tuttavia il vaccino, quando avviene l’infezione, può prevenire la malattia grave”.