Con l’ultimo decreto Covid, n. 105 del 23 luglio 2021, torna in vigore lo smart working per i lavoratori fragili. Non viene però confermata l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza per chi non può lavorare in modalità agile

Il testo completo del decreto Covid, n. 105 del 23 luglio 2021