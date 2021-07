Il nuovo provvedimento ha ufficializzato l’obbligo del Green Pass per l’ingresso in numerose attività e luoghi. Ma restano fuori diversi settori. Per alcuni, come i trasporti, la scuola e i posti di lavoro è atteso un confronto a breve. Restano chiuse le discoteche: proteste dei gestori. In arrivo anche circolari per chiarire le posizioni di chi non può vaccinarsi per motivi di salute e per gli italiani che si sono vaccinati all'estero