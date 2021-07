3/10 ©IPA/Fotogramma

Potranno avere il Green pass anche i minorenni e i bambini. Anche se l’età minima per la richiesta della documentazione è due anni, i bambini sotto i sei anni non dovranno fare il tampone per richiedere la certificazione. Dai 6 anni in su, invece, bisognerà avere il tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Scatta dai 12 anni d'età l'obbligo di Green pass per l'accesso a locali e ad eventi introdotto dal decreto legge Covid approvato il 22 luglio in Cdm. Esclusi coloro che per età non possono fare il vaccino e quindi i minori di 12 anni

Cts, ok su apertura discoteche. Ecco come si potrà entrare