Dl Covid, discoteche chiuse e ricorsi dei gestori: cosa sappiamo

4/12 ©Ansa

L'esecutivo si muove anche per trovare strade alternative. Starebbe lavorando a una soluzione per i locali da ballo. Si evince dalle parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Una volta individuato il Green pass come strumento che garantisce le attività, credo che sulle discoteche una riflessione si possa ancora fare. Parliamo di un settore economico del nostro Paese. In un momento in cui condividiamo il Green pass come strumento di garanzia, credo che ci sia il margine per un'ulteriore riflessione sulla riapertura delle discoteche"

Covid, monitoraggio Iss: Rt da 0,91 a 1,26