Covid, da Green pass a nuovi criteri per i colori: le proposte in Cdm

Il nuovo decreto è atteso oggi in Consiglio dei ministri, ma alcuni nodi restano ancora da sciogliere e non c’è accordo sia nella maggioranza sia tra governo e presidenti. L'ipotesi di Palazzo Chigi è una soglia del 10% per le rianimazioni e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla. Il Green pass con una dose potrebbe diventare necessario per sedersi in bar e ristoranti al chiuso, mentre le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenza