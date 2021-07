Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 24 luglio. LIVE

(

Dopo l'annuncio del premier Draghi sull'obbligo di Green pass e le parole sulla necessità di vaccinarsi e contro i richiami a non farlo, boom di prenotazioni nelle Regioni. Un aumento tra il 15 e il 200%, dice il commissario Figliuolo. Anche se 4,8 milioni di italiani sopra 50 anni non si sono ancora vaccinati. Pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto. In bilico il certificato obbligatorio per i professori, rischio Dad a settembre per la scuola. Fico chiede un'istruttoria sull'accesso alla Camera solo col vaccino. In rivolta i gestori delle discoteche contro la conferma della chiusura dei locali. No vax in piazza, oggi manifestazioni da Aosta a Ragusa. Balzo per l'indice Rt che in Italia si attesa all'1,26 da 0,91 di sette giorni fa. Crescono anche l'incidenza, che passa da 19 a 41 casi per 100mila abitanti. Continuano a salire i casi, nelle ultime 24 sono stati 5.143, 17 le vittime. Stabile a 2,2% il tasso di positività, mentre calano le terapie intensive e aumentano di 70 i ricoveri