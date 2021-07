Scuola, vaccino obbligatorio per personale: i favorevoli e i contrari

3/12 ©Ansa

Il ministro della Salute Roberto Speranza ritiene necessario fare ogni sforzo per consentire una riapertura delle scuole in piena sicurezza e in presenza. Per farlo, oltre all’85% del personale scolastico già vaccinato bisogna “valutare tutti gli strumenti potenziali per recuperare” il 15% che ancora non ha ricevuto alcuna somministrazione

Scuola, Cts: misure per vaccinare il personale